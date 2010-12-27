Предприниматели Ленобласти получили финансовую поддержку от правительства

Общая сумма финансовой поддержки этим малым и средним предприятиям составила 5 млн рублей.

Затраты на лизинг, выплату процентов по кредитам и развитие социальных бизнес-проектов компенсировали 16 областным компаниям.

Общая сумма финансовой поддержки этим малым и средним предприятиям составила 5 млн рублей. Решение принято по итогам заседаний конкурсных комиссий комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

В свою очередь, предприниматели берут на себя обязательства по увеличению числа новых рабочих мест и размера заработной платы, а также по наращиванию выручки своих предприятий и компаний.

Часть затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, возместили трем областным компаниям, специализирующимся на производстве напитков, лесоводстве и оказании услуг по дополнительному образованию. Общий объем прямой финансовой поддержки из регионального бюджета составил более 2,4 млн рублей.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с заключением договоров лизинга, в объеме 1,9 млн рублей получили 6 предприятий из Всеволожского, Лодейнопольского, Тосненского и Волховского районов. Предприниматели направят средства на частичную компенсацию уже понесенных затрат по приобретению в лизинг различных видов техники – электрического погрузчика, грузового автомобиля, экскаватора, автобуса, автофургона и спецтехники.

Поддержку также оказали семи предпринимателям, работающим в социальной сфере – среди них распределили более 0,77 млн рублей. К примеру, субсидии получили компании из Киришского, Кингисеппского и Выборгского районов, занимающиеся деятельностью в сфере здорового образа жизни, проект пансионата для пожилых людей и организация, оказывающая услуги дошкольного образования и дневного ухода за детьми.

Напомним, из областного бюджета Ленинградской области в 2019 году на поддержку социального предпринимательства впервые выделено 15 млн рублей. Ранее на заседаниях конкурсных комиссий между 44 предпринимателями было распределено более 14,2 млн рублей.

Программа прямой финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется в рамках региональной госпрограммы "Стимулирование экономической активности Ленинградской области".

Источник: пресс-служба ЛО