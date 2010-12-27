Предприниматели Ленобласти обсудили стратегическое планирование в сфере бизнеса

Руководитель экономического блока области в лектории пространства «Охта Лаб» встретился с предпринимателями и выступил на тему «Нужна ли стратегия малому бизнесу?».

Предприниматели региона обсудили с заместителем председателя правительства Ленинградской области Дмитрием Яловым стратегическое планирование в сфере бизнеса.

Руководитель экономического блока области в лектории пространства "Охта Лаб" встретился с предпринимателями и выступил на тему "Нужна ли стратегия малому бизнесу?". Выступление прошло в формате TED: за 18 минут Дмитрий Ялов рассказал о необходимости разработки стратегии для малого бизнеса и привел примеры реальных успешных кейсов.

"Стратегия нужна бизнесу любого уровня. Стратегия — это цели, ориентир и ключевые решения, которые нужны для достижения этих целей. Только сам предприниматель может точно ее сформулировать и последовательно принимать решения для достижения", — отметил Дмитрий Ялов. Он также дал бизнесменам "рецепты" как сделать стратегию работающей: четко помнить приоритеты, регулярно участвовать самому и сотрудникам в обсуждении приоритетов, детализировать стратегию.

После выступления состоялась дискуссия в формате "открытого микрофона", а также живое общение всех участников на кофе-брейке.

Источник: пресс-служба ЛО