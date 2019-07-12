Православные 12 июля отмечают день апостолов Петра и Павла

Раньше в этот день девушки умывались "петровой водичкой" из трех ключей (родников). Это помогало привлечь красоту, здоровье и хорошего мужа.

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла. Они являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. В этот же день, 11 июля заканчивается "апостольский", или "Петров" пост. Но если 11 июля выпадает на среду или пятницу, как в этом году, то верующие продолжают воздерживаться от непостной пищи. То есть христианам нельзя есть мясные и молочные продукты, а также яйца. Разрешается горячая постная пища с растительным маслом, рыба и морепродукты, а также вино.

В Библии написано, что Петр был учеником Христа и проповедовал его учение, за это его и распяли. Павел пришел к вере позже, после смерти Христа, но за проповеди римляне обезглавили его. По преданию, и Павел, и Петр приняли мученическую смерть 12 июля.

Раньше простые жители начинали праздновать Петров день в ночь на 12 июля. В эту ночь совершались розыгрыши, и даже разные бесчинства (обмазывание дегтем соседских ворот; поджог различных предметов). Такие развлечения порицали церковь и власть. Петров день считался "макушкой лета", в этот день гуляли свадьбы, купались, прыгали через костры.

А еще в этот день девушки умывались "петровой водичкой" из трех ключей (родников). Это помогало привлечь красоту, здоровье и хорошего мужа.

В России 8 июля отметили День семьи, любви и верности. Праздник перекликается с чествованием православных святых - супругов Петра и Февронии.

Видео: YouTube/ russianchurch