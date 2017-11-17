Правительство выделит регионам Дальнего Востока более 3 млрд рублей на создание комфортной городской среды

Глава кабмина РФ рассказал о проведенном конкурсе по благоустройству региона.

По поручению российского президента Владимира Путина в 2023 году Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока проводится отдельно. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном заседании кабинета министров сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что принять участие в событии приглашены города, с общим населением до 250 тысяч человека, а также поселения, в которых находится свыше пяти тысяч граждан. В результате победителями признаны 32 муниципальных образования в округе. На реализацию инициатив чиновники направят более трех миллиардов рублей. Денежные средства пойдут на обустройство парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Проекты должны быть готовы в следующие два года.

Важно делать все необходимое, чтобы повышать качество жизни граждан в этих российских субъектах, создавая там комфортную и безопасную среду, о чем говорил глава государства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: при объединении страны ЕАЭС могут прокормить вдвое больше числа их жителей.

Фото и видео: Правительство России