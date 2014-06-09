Правительство выделит Тамбовской области средства на новые автомобили скорой помощи

Регион получит около 300 млн рублей на закупку новых машин российского производства.

Правительство России выделит Тамбовской области средства на новые автомобили скорой помощи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, регион получит около 300 млн рублей на закупку новых машин российского производства. На эти средства будет приобретено порядка 50 автомобилей.

Мишустин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову держать вопрос на личном контроле. Он подчеркнул, что в нынешнем году необходимо заключить соответствующие контракты на закупку, чтобы в 2026-м автомобили поступили в организации здравоохранения Тамбовской области.

Видео: Правительство России