Петербургу выделят более 4,5 млрд рублей на оплату больничных пациентам с COVID-19

Средства выделит Правительство РФ.

Правительство РФ выделит Петербургу из резервного фонда более 4,5 млрд рублей на оплату больничных пациентам, которые переболели коронавирусом. Также выплаты положены тем, у кого были подозрения на заболевание вирусом.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в этом году правительство выделит городу 4 524 431 800 рублей на борьбу с последствиями COVID-19.

Средства перечислят в городской Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Они позволят оплатить счета за оказание помощи пациентам, которые находились круглосуточно в стационарах в период с 1 января по 30 июня этого года.

Ранее в Смольном наградили лучших врачей и медработников года.

Фото: Piter.tv