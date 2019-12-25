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Петербургу выделят более 4,5 млрд рублей на оплату больничных пациентам с COVID-19
Сегодня, 18:43
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Петербургу выделят более 4,5 млрд рублей на оплату больничных пациентам с COVID-19

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Средства выделит Правительство РФ.

Правительство РФ выделит Петербургу из резервного фонда более 4,5 млрд рублей на оплату больничных пациентам, которые переболели коронавирусом. Также выплаты положены тем, у кого были подозрения на заболевание вирусом. 

Как рассказали в пресс-службе Смольного, губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в этом году правительство выделит городу 4 524 431 800 рублей на борьбу с последствиями COVID-19. 

Средства перечислят в городской Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Они позволят оплатить счета за оказание помощи пациентам, которые находились круглосуточно в стационарах в период с 1 января по 30 июня этого года.

Ранее в Смольном наградили лучших врачей и медработников года.

Фото: Piter.tv 

Теги: больничные, коронавирус
Категории: Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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