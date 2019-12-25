В Смольном наградили лучших врачей и медработников года

Премии городского правительства получили 20 медиков.

В Петербурге наградили победителей конкурса "Лучший врач года" и "Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием". Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

Благодарность и премии городского правительства получили 11 врачей и 9 медсестёр. Победителям стали работники городских медучреждений.

Губернатор города Александр Беглов также напомнил о труде медиков во время пандемии. Также благодаря врачам в городе работают более 170 пунктов вакцинации.

Ранее мы писали, что Кабмин направит еще около 3 млрд рублей на выплаты медработникам, заразившимся COVID-19.

Фото: Piter.tv