Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 октября

Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до 31 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что новые ограничения будут действовать с 1 сентября. До 30 сентября запрет будет распространяться на всех экспортеров. С 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты. В правительстве ожидают, что данное решение должно поддержать стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке.
Ранее Мишустин поручил тщательно контролировать ведение реестра госимущества.
Фото: pxhere.com
