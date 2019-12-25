Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 октября

Данное решение должно поддержать стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке.

Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до 31 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что новые ограничения будут действовать с 1 сентября. До 30 сентября запрет будет распространяться на всех экспортеров. С 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты. В правительстве ожидают, что данное решение должно поддержать стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке.



