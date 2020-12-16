Правительство подготовило законопроект о праве вводить регулируемые цены на продукты

Правительство подготовило законопроект о праве вводить регулируемые цены на социально-значимые продукты. Об этом во время заседания кабмина заявил его глава Михаил Мишустин. В скором времени проект внесут в Государственную думу.
Законопроект, который наделяет правительство правом при определённых условиях вводить регулируемые цены на них.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Также новый законопроект предполагает, что государственные органы получат право вмешиваться в регулирование цен при росте на социально значимый продукт более чем на 10% в течение месяца. Раньше планка была установлена на 30%.
Мониторинг будут вести два месяца.
Ранее Минздрав составил план поставок вакцины от коронавируса в регионы на три месяца.
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