Правительство подготовило законопроект о праве вводить регулируемые цены на продукты

Мониторинг будут вести два месяца.

Правительство подготовило законопроект о праве вводить регулируемые цены на социально-значимые продукты. Об этом во время заседания кабмина заявил его глава Михаил Мишустин. В скором времени проект внесут в Государственную думу.

Законопроект, который наделяет правительство правом при определённых условиях вводить регулируемые цены на них. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Также новый законопроект предполагает, что государственные органы получат право вмешиваться в регулирование цен при росте на социально значимый продукт более чем на 10% в течение месяца. Раньше планка была установлена на 30%.

Мониторинг будут вести два месяца.

Ранее Минздрав составил план поставок вакцины от коронавируса в регионы на три месяца.

Видео: Правительство России