Правительство ослабит валютный контроль в рамках плана по выходу из кризиса

Правительство может отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок.

Добытчикам валюты могут пойти на уступки. Послабления для компаний-экспортеров могут содержаться в плане правительства РФ по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, передает РБК.

Отмечается, что подробности представленного 2 июня президенту Владимиру Путину плана мер не разглашались. Однако по данным издания, в документе содержится пункт об ослаблении валютного контроля.

В частности, правительство может отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки. Напомним, что экспортеры обязаны производить репатриацию валютной выручки. Это необходимо для того, чтобы валюта сохранялась на внутреннем рынке, так как приобрести валюту за рубли на международных рынках очень сложно. В качестве наказания предусматривается штраф в размере от 75 до 100% невозвращенной выручки.

Видео: Kremlin.ru