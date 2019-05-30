Правительство направит 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию медучреждений для пациентов с сахарным диабетом

Средства получат 36 регионов страны.

Правительство России направит 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию медучреждений для пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, работа с болеющими сахарным диабетом людьми должна включать в себя гарантированное обеспечение медицинскими изделиями. Более 2,3 млрд рублей будет направлено на развитие и создание новых эндокринологических центров и школ для пациентов, больных сахарным диабетом. Средства получат 36 регионов страны. Еще почти 1,4 млрд рублей направят субъектам для оснащения медорганизаций в сельской местности и на удаленных территориях лабораторным оборудованием и специальными приборами.

Ранее Мишустин заявил, что предприятия станкоинструментальной отрасли получат дополнительное финансирование.

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