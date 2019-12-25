Развитие толерантности станет предметом исследования городских властей.

Правительство Петербурга наградит студентов за исследования по "формированию толерантной среды" – развитие толерантности станет предметом исследования городских властей, молодые исследователи получат 36 премий. Как сообщили 5 декабря в пресс-службе Смольного, губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

В Смольном отметили, что премии вручаются каждый год, начиная с 2007 года. Лучших определяют в четырех номинациях – психология, социология, культурология, педагогика. На конкурс в 2020-м году подали 96 заявок из 22 вузов.

В каждой номинации присуждается девять премий: три - по 10 тысяч рублей, три - по 20 тысяч рублей, три - по 30 тысяч рублей. Общий объем финансирования премий составляет 720 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv