Правительство Ленобласти выделило средства на организацию выборов во вновь образованных муниципалитетах

Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении Избирательной комиссии Ленинградской области средств для территориальных избирательных комиссий 3 районов региона, где образованы новые муниципальные образования.

Распоряжением губернатора выделены средства на организацию выборов во вновь образованных муниципалитетах региона.

Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении Избирательной комиссии Ленинградской области средств для территориальных избирательных комиссий 3 районов региона, где образованы новые муниципальные образования.

Это один муниципалитет в Бокситогорском районе (Ефимовское городское поселение), пять — в Волосовском (Бегуницкое, Большеврудское, Калитинское, Клопицкое и Рабитицкое сельские поселения) и один — в Лужском (Оредежское сельское поселение).

Через Леноблизбирком из резервного фонда правительства Ленинградской области территориальной избирательной комиссии Бокситогорского района выделено 727,1 тыс. рублей, Волосовского – 2 766,3 тыс. рублей, Лужского – 478,4 тыс. рублей на подготовку и проведение выборов 8 сентября 2019 года.



Область оказывает организационно-техническое содействие администрациям муниципальных образований и избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов, финансово обеспечивает организацию и проведение выборов во вновь образованных муниципальных образованиях.

Источник: пресс-служба ЛО