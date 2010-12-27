Правительство Ленобласти утвердило прогноз социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы

Прогноз социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы разработан в двух вариантах.

Правительство Ленинградской области утвердило прогноз социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы.

Документом предполагается существенный рост валового регионального продукта — в 2024 году по прогнозу он составит 1 трлн 643 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2019 годом составит 17,3%.

"В Ленинградской области в последние годы основные макроэкономические показатели превышают среднероссийские. Это и валовый региональный продукт, и объем инвестиций, индекс промышленного производства и реальная заработная плата. Планируя свою работу на ближайшие пять лет, мы будем учитывать собственный положительный опыт в экономике и возможные внешние риски, опираясь на социальную составляющую прогноза и задачи национальных проектов", – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Прогноз социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы разработан в двух вариантах. Первый основан на консервативных оценках темпов экономического роста с учетом возможного ухудшения внешнеэкономических условий. Второй — базовый — вариант характеризует развитие экономики в условиях консервативного изменения внешних условий и предполагает достижение целей и ключевых показателей национальных проектов, установленных майским Указом Президента России в 2018 году. Базовый вариант прогноза рекомендован для разработки основных параметров областного бюджета.

Важными факторами роста ВРП Ленинградской области станут реализация проектов в сфере промышленности, транспорта и логистики, рост производства в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, положительная динамика темпов жилищного строительства. Формированию ВРП в период до 2024 года будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов, и, как следствие, рост объема инвестиционных вложений в Ленинградской области — в среднем, ежегодно, на 4,3% по базовому варианту.

По прогнозу, средний ежегодный прирост промышленного производства за 2020 – 2024 годы составит по базовому варианту 4,2%, объем работ по виду деятельности "строительство" — 1,4%, оборот розничной торговли — 3,8%.

В 2020 – 2024 годах при базовом варианте прогноза ежегодный прирост реальных денежных доходов составит 2,7%, а реальной заработной платы — на 2,5%. В 2024 году денежные доходы на душу населения увеличатся до 43,3 тысяч рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата — до 64,2 тысяч рублей.

Источник: пресс-служба ЛО