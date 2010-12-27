Начинающие фермеры Ленобласти получат 43,8 млн рублей господдержки

Они будут заниматься молочным животноводством, разведением овец, кур-несушек и бройлеров, перепелов, гусей и уток, выращиванием кабачков, лука-порея и тепличных овощей.

Состоялось очередное распределение грантов на развитие фермерских хозяйств в Ленинградской области В результате конкурсного отбора лучшими признаны восемь проектов начинающих фермеров и два проекта семейных животноводческих ферм. Соискатели получат в общей сложности 43,8 млн рублей господдержки. Они будут заниматься молочным животноводством, разведением овец, кур-несушек и бройлеров, перепелов, гусей и уток, выращиванием кабачков, лука-порея и тепличных овощей. Благодаря государственной поддержке доля продукции малых форм хозяйствования составляет 25% в общем объеме сельскохозяйственной продукции региона. Источник: пресс-служба ЛО