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Начинающие фермеры Ленобласти получат 43,8 млн рублей господдержки
Сегодня, 13:24
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KaterinaKono13

Начинающие фермеры Ленобласти получат 43,8 млн рублей господдержки

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Они будут заниматься молочным животноводством, разведением овец, кур-несушек и бройлеров, перепелов, гусей и уток, выращиванием кабачков, лука-порея и тепличных овощей.

Состоялось очередное распределение грантов на развитие фермерских хозяйств в Ленинградской области

В результате конкурсного отбора лучшими признаны восемь проектов начинающих фермеров и два проекта семейных животноводческих ферм.

Соискатели получат в общей сложности 43,8 млн рублей господдержки. Они будут заниматься молочным животноводством, разведением овец, кур-несушек и бройлеров, перепелов, гусей и уток, выращиванием кабачков, лука-порея и тепличных овощей. 

Благодаря государственной поддержке доля продукции малых форм хозяйствования составляет 25% в общем объеме сельскохозяйственной продукции региона.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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