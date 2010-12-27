Правительство Ленобласти ликвидировало самые крупные свалки

По данным комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, самые объемные свалки были ликвидированы в Ломоносовском районе: с трех объектов вывезли почти 5 млн куб. м отходов.

Уборка несанкционированных мусорных свалок в Ленинградской области идет опережающими темпами.

С июня по август 2019 года на территории Ленинградской области было ликвидировано 462 свалки общим объёмом более 34,5 тыс. куб. м.

По данным комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, самые объемные свалки были ликвидированы в Ломоносовском районе: с трех объектов вывезли почти 5 млн куб. м отходов. В Подпорожском районе было расчищено десять участков, на которых складировало более 10,5 тыс. куб. м мусора.

Лидером по количеству убранных свалок стал Всеволожский район. Здесь за три летних месяца было расчищено 138 замусоренных участков, вывезено более 8,2 тыс. куб. м отходов. Вторую позицию занял Выборгский район, где было ликвидировано 96 незаконных свалок, а третью – Приозерский район (убрано 66 свалок).

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО