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Познер назвал Лукашенко "советским продуктом в худшем виде"
Сегодня, 10:03
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matveyvn

Познер назвал Лукашенко "советским продуктом в худшем виде"

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Он добавил, что Лукашенко готов пойти на любые методы ради удержания власти.

Российский журналист Владимир Познер назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "советским продуктом в худшем виде". Заявление он сделал в статье, которая опубликована на "Познер Online". В ней телеведущий вспоминает о встрече с Лукашенко, которая произошла 25 лет назад.

Встречу российских журналистов с Лукашенко организовал Борис Березовский. По словам Познера, не нужно было большой проницательности для того, чтобы понять — что из себя представляет Лукашенко.

Советский продукт в худшем виде.

Владимир Познер, журналист

Он добавил, что Лукашенко готов пойти на любые методы ради удержания власти. По его мнению, президент Белоруссии превратил республику в полицейское государство.

Ранее Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти.

Теги: лукашенко, познер, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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