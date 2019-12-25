Познер назвал Лукашенко "советским продуктом в худшем виде"

Он добавил, что Лукашенко готов пойти на любые методы ради удержания власти.

Российский журналист Владимир Познер назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "советским продуктом в худшем виде". Заявление он сделал в статье, которая опубликована на "Познер Online". В ней телеведущий вспоминает о встрече с Лукашенко, которая произошла 25 лет назад.

Встречу российских журналистов с Лукашенко организовал Борис Березовский. По словам Познера, не нужно было большой проницательности для того, чтобы понять — что из себя представляет Лукашенко.

Советский продукт в худшем виде. Владимир Познер, журналист

Он добавил, что Лукашенко готов пойти на любые методы ради удержания власти. По его мнению, президент Белоруссии превратил республику в полицейское государство.

Ранее Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти.