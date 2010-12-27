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В Петербурге еще один пожилой учитель музыки задержан по подозрению в педофилии
Сегодня, 9:19
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lesjasap
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В Петербурге еще один пожилой учитель музыки задержан по подозрению в педофилии

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Пожилой петербуржец развращал в собственной квартире двоих подростков.

Жертвы учителя музыки, развращавшего школьников, дели показания в отношении насильника. Двое мальчиков рассказал  о том, что 50-летний педагог развращал их на собственной квартире. Он приглашал подростков якобы на занятия, но на самом деле грязно приставал к ним. Однако, речь идет не о недавно получившем известность деле, а о другом насильника-педофиле. Об этом сообщает "Фонтанка",

В отношении фигуранта заведено уголовное дело. Следствие установило, что пожилой петербуржец заставлял 13-летних ребят вступать с ним в интимную связь дома по Богатырскому проспекту. Преступный инцидент произошел с пострадавшими еще 17 марта 2017 года. 

Оперативники отметили, что ранее задержанный уже имел конфликт с представителями закона. Его ловили на административные нарушения - нетрезвый вид в общественных местах, мелкое хулиганство. В настоящее время он находится под стражей. В течение двух суток ему предъявят обвинение.

Теги: педофил , педофилия , пенсионер , подросток , разврат
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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