Пенсионеры из Петербурга и Ленобласти за год получат 24 тысячи продуктовых наборов

С апреля нуждающимся будут раздавать не только еду, но и бытовую технику с кухонными принадлежностями.

Благотворительный фонд "Добрый слон" и компания Redmond запустили в Петербурге и Ленобласти акцию "Добрый год". С 18 января автоволонтеры развозят по домам нуждающихся пенсионеров еду. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

За 2021 год планируется раздать 24 тысячи продуктовых наборов. Пенсионеры получат продукты, входящие в потребительскую корзину. В их числе мука, макароны, крупы, сгущенное молоко и прочее.

Кроме того, с апреля нуждающимся начнут раздавать не только еду, но и бытовую технику с кухонными принадлежностями. Присоединиться к акции и стать автоволонтером может любой желающий. Вся информация находится на сайте фонда "Добрый слон".

Ранее мы писали, что Эрмитаж и Русский музей пропустят по билетам на 31 января в другой день.

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