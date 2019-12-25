Эрмитаж и Русский музей пропустят по билетам на 31 января в другой день

Некоторые жители и гости города не смогли попасть в музей из-за протестной акции.

Жители и гости Петербурга, которые планировали сходить в Эрмитаж или Русский музей 31 января, смогут попасть туда в другой день. Об этом сообщила пресс-служба культурных учреждений.

В воскресенье в Петербурге прошла акция протеста, из-за которой перекрыли движение в центре города. Тех, кто не попал в музеи в этот день, попросили не волноваться. Главный музейный комплекс и Главный штаб Государственного Эрмитажа можно будет посетить по билетам на 31 января в любой другой день. В Русском музее по воскресным билетам можно будет попасть в течение недели – до 8 февраля включительно.

Ранее мы писали, что суды в Петербурге за день арестовали 109 протестующих за Навального.

Фото: Piter.TV