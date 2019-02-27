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Пожилых петербуржцев отправят на профессиональное обучение

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Правительство города займется комплексом мероприятий, связанных с обучением тех людей, кому до пенсии осталось 5 лет и меньше.

Парламент Петербурга принял в первом чтении законопроект об организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. 

Правительство города займется комплексом мероприятий, связанных с обучением тех людей, кому до пенсии осталось 5 лет и меньше. Профильные комитеты Смольного проведут мониторинг увольнения работников и сформируют перечни востребованных профессий.

В среду, 27 февраля, городской парламент принял в окончательном законопроект о введении квот на предприятиях для людей предпенсионного возраста.

Видео: Piter.TV

Теги: закс петербурга, предпенсионный возраст, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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