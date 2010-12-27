Петербургская пенсионерка отдала "докторам" 600 тысяч рублей за лекарственные препараты

На Комендантском проспекте бабушка поверила лже-докторам и отдала им 600 тысяч за чудо-лекарства.

Пожилая петербурженка стала жертвой мошенников, которые обобрали ее на 600 тысяч рублей. Инцидент произошел вечером 13 марта. Первый злоумышленник позвонил по домашнему номеру пенсионерки с представился председателем комиссии по профосмотрам. Взволнованным голосом он стал расспрашивать бабушку о ее болезнях. Узнав, что у старушки действительно есть серьезные проблемы со здоровьем, медик предложил клиентке дорогостоящие препараты. По словам преступника, они должны были непременно помочь. Пенсионерка согласилась отдать за лекарства 200 тысяч рублей.

Спустя десять минут в квартиру на Комендантском к пожилой женщине пришел курьер, который передал товар и забрал деньги. Ему удалось еще больше “нагреть “жертву: он “впарил” ей таблеток на 400 тысяч рублей. После ухода лже-доктора, бабушка засомневалась в действенности препаратов и обратилась в правоохранительные органы.

Похожий случай произошел с 72-летней женщиной на улице Софьи Ковалевской. “Начальник научной лаборатории” продал пострадавшей препараты на 75 тысяч рублей.

Данными преступлениями занимаются правоохранительные органы.

