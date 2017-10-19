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В Кронштадте загорелся военный буксир

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Вечером 19 октября произошло возгорание в доке Кронштадтского морского завода. По предварительным данным, горит военный буксир. На место выехали пожарные.

Вечером 19 октября произошло возгорание в доке Кронштадтского морского завода. Об этом пишет "Фонтанка".

По предварительным данным, в доке завода загорелся военный буксир.

Огонь вспыхнул в 19:11.

Подробности инцидента уточняются.  

Теги: новости кронштадта , новости спб , пожар , происшествия
Категории: Новости СПб

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