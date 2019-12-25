Пожарные рукава превратились в игрушки для животных Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк получил от петербургских спасателей сотни метров списанных пожарных рукавов, которые будут использованы для создания игрушек и элементов обогащения среды для животных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Сотрудники МЧС передали Ленинградскому зоопарку несколько сотен метров списанных пожарных рукавов. Материалы будут использованы для изготовления игрушек, гамаков, качелей и других элементов, обогащающих среду обитания животных.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, подобные подарки уже доказали свою практичность. В конце июля пожарные рукава помогли зафиксировать жирафа Соню во время проведения рентгенологического исследования.
Новые элементы вольеров позволят сделать жизнь животных более активной и разнообразной.
Фото: Ленинградский зоопарк
