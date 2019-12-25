  1. Главная
Пожарные рукава превратились в игрушки для животных Ленинградского зоопарка
Сегодня, 14:32
Спасатели подарили зоопарку сотни метров пожарных рукавов для обогащения вольеров.

Ленинградский зоопарк получил от петербургских спасателей сотни метров списанных пожарных рукавов, которые будут использованы для создания игрушек и элементов обогащения среды для животных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сотрудники МЧС передали Ленинградскому зоопарку несколько сотен метров списанных пожарных рукавов. Материалы будут использованы для изготовления игрушек, гамаков, качелей и других элементов, обогащающих среду обитания животных.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подобные подарки уже доказали свою практичность. В конце июля пожарные рукава помогли зафиксировать жирафа Соню во время проведения рентгенологического исследования.

Новые элементы вольеров позволят сделать жизнь животных более активной и разнообразной. 

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти пересчитают воробьев.

Фото: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, пожарные рукава
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

