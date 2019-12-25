Пожарные рукава превратились в игрушки для животных Ленинградского зоопарка

Спасатели подарили зоопарку сотни метров пожарных рукавов для обогащения вольеров.

Ленинградский зоопарк получил от петербургских спасателей сотни метров списанных пожарных рукавов, которые будут использованы для создания игрушек и элементов обогащения среды для животных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сотрудники МЧС передали Ленинградскому зоопарку несколько сотен метров списанных пожарных рукавов. Материалы будут использованы для изготовления игрушек, гамаков, качелей и других элементов, обогащающих среду обитания животных.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подобные подарки уже доказали свою практичность. В конце июля пожарные рукава помогли зафиксировать жирафа Соню во время проведения рентгенологического исследования.

Новые элементы вольеров позволят сделать жизнь животных более активной и разнообразной.

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти пересчитают воробьев.

Фото: Ленинградский зоопарк