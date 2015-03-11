Пожарные и полиция перекрыли Правобережный рынок в Петербурге

После ЧП

В Невском районе Петербурга оцеплено здание рынка "Правобережный", где накануне произошел крупный пожар. Территорию перекрыли сигнальными лентами, у входов находятся пожарные машины и полиция. Работникам и посетителям запрещено заходить внутрь.

Кирпичный фасад рынка сохранился, однако внутри полностью выгорели торговые помещения. На месте чувствуется стойкий запах гари, видны обугленные конструкции.

Сотрудник МЧС сообщил корреспонденту "Идут следственные действия, работают пожарные дознаватели". Пожар в здании возник в среду. По данным городского управления МЧС, огонь охватил площадь около 1,5 тысячи квадратных метров. Спасатели обнаружили одного погибшего. Еще один мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Из зоны возгорания эвакуировали 100 человек. Для ликвидации пожара привлекались 26 единиц техники и 96 сотрудников экстренных служб.

Ранее мы сообщили о том, что в Зеленогорске загорелся металлический вагончик. Для тушения были задействованы 2 подразделения пожарной охраны и 1- сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV