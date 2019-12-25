В доходном доме И. И. Антонова на Литейном тушат крупный пожар

В 10:42 пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС.

Утром 8 сентября в Центральном районе Петербурга произошел крупный пожар, для ликвидации которого привлечены силы по повышенному номеру сложности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, сигнал о возгорании в доме № 61 по Литейному проспекту поступил в дежурную часть в 10:24. По этому адресу расположен бывший доходный дом И. И. Антонова – здание в стиле эклектика, построенное в 1871 году.

Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты установили, что горит обстановка в трехкомнатной квартире общей площадью 100 квадратных метров. Площадь самого возгорания составила 30 квадратных метров. В 10:42 пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС.

В настоящий момент сведений о пострадавших не поступало. К борьбе с огнем привлечены пять единиц техники и 20 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара на Пограничника Гарькавого мужчину доставили в больницу.

Фото: Piter.TV