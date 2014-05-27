Пожар в Выборгском районе тушили 26 пожарных

Во вторник, 7 декабря, в 11 часов утра в управление МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в доме №12 по 6-му Верхнему переулку в Выборгском районе.
Прибывшие на место пожарные уточнили, что в одноэтажном, размером 10х15 метров здании автомойки горела обстановка на площади 25 кв.метров. Пожар удалось локализовать через 15 минут после получения сигнала. По предварительной информации, никто не пострадал.
К ликвидации огня привлекли 5 единиц техники и 26 человек личного состава.
Ранее сегодня на Старо-Гостилицком шоссе дотла выгорел дом.
Фото: Piter.tv
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