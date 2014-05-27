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Пожар в Выборгском районе тушили 26 пожарных
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Пожар в Выборгском районе тушили 26 пожарных

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Сведения о пострадавших не поступали.

Во вторник, 7 декабря, в 11 часов утра в управление МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в доме №12 по 6-му Верхнему переулку в Выборгском районе.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в одноэтажном, размером 10х15 метров здании автомойки горела обстановка на площади 25 кв.метров. Пожар удалось локализовать через 15 минут после получения сигнала. По предварительной информации, никто не пострадал. 

К ликвидации огня привлекли  5 единиц техники и 26 человек личного состава.

Ранее сегодня на Старо-Гостилицком шоссе дотла выгорел дом.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский район, мчс петербурга, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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