Пожар в Выборгском районе тушили 26 пожарных

Сведения о пострадавших не поступали.

Во вторник, 7 декабря, в 11 часов утра в управление МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в доме №12 по 6-му Верхнему переулку в Выборгском районе.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в одноэтажном, размером 10х15 метров здании автомойки горела обстановка на площади 25 кв.метров. Пожар удалось локализовать через 15 минут после получения сигнала. По предварительной информации, никто не пострадал.

К ликвидации огня привлекли 5 единиц техники и 26 человек личного состава.

Ранее сегодня на Старо-Гостилицком шоссе дотла выгорел дом.

Фото: Piter.tv