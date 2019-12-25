На улице Михаила Дудина горела квартира площадью 38 "квадратов"

Информация о пострадавших отсутствует.

Утро 23 июля началось с экстренного сигнала о возгорании, полученного в 09:20 утра. Сообщение касалось квартиры, расположенной по адресу: Выборгский район, улица Михаила Дудина, дом 23, корпус 1, информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горение охватило всю жилплощадь однокомнатной квартиры площадью 38 квадратных метров. Благодаря оперативной работе спасательных подразделений огонь удалось локализовать и погасить менее чем через полчаса — к 09:56 пожар был полностью устранён.

Информация о пострадавших отсутствует. Для борьбы с огнем были задействованы силы и техника: к месту возгорания прибыли три специализированных машины и группа из 15 подготовленных спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что в кафе на Лиговском проспекте загорелся кондиционер.

Фото: Piter.TV