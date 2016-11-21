Во Всеволожске потушили пожар на складе полимеров площадью почти 6 тыс. кв.м

К ликвидации возгорания были привлечены более 50 человек и 20 единиц техники.

В 00:40 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании по адресу: город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 117, корпус 1. К моменту прибытия первых расчетов происходило загорание в складском-производственном здании. Предварительная площадь пожара составила 5900 кв. м.

К ликвидации возгорания были привлечены более 50 человек и 20 единиц техники.

В 02:01 огонь удалось локализовать на всей площади. Тушению серьезно мешали высокая пожарная нагрузка внутри склада и сильный ветер. В 03:20 открытое горение было полностью ликвидировано.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Лаголово горели балконы в пятиэтажке.

Видео: ГУ МЧС РФ по Ленобласти