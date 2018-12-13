Пожар на шоссе Революции: подробности инцидента

Ликвидация возгорания в ангаре заняла два часа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, накануне около 19 часов поступило сообщение о пожаре в в Красногвардейском районе Петербурга.

В ангаре 100x200 кв.м. загорелась обстановка на площади в 80 кв. м.

Пожарные прибыли на место происшествия (шоссе Революции, 88 - склад пластиковых окон) и ликвидировали возгорание. В тушении пожара приняли 38 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.

Информации о погибших и пострадавших нет. Причина инцидента уточняется.

Видео: vk.com/spb_today