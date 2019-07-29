На проспекте Художников загорелась комната в коммунальной квартире

Сведений о пострадавших не поступало.

Утром 29 июля на проспекте Художников, 22 загорелась квартира. О пожаре очевидцы сообщили в социальных сетях.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о происшествии поступило в 12:14. Загорелась одна из комнат в 6-ти комнатной коммунальной квартире. В ней обгорела обстановка на площади 4 квадратных метра. Также пострадал балкон площадью 3 квадратных метра.

В 12:39 огонь ликвидировали. В тушении участвовали 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петергофском садоводстве сгорел 63-летний житель Приморского района.

Видео: vk.com/spb_today