Жители Тихвина были вынуждены эвакуироваться из квартир из-за горящего мусора

В среду, 14 сентября, в мусоросборнике деятиэтажки в Тихвине загорелся мусор. О пожаре рассказали очевидцы с соцсетях.
Как отметила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, на место возгорания прибыли спасатели 61-ой пожарной части. Они тушили огонь, охвативший 4 кв.м. площади. Известно, что двум жильцам дома пришлось эвакуироваться из квартир из-за сильного задымления.
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что ночью в Борисовой Гриве сгорел частный дом.
Фото: ВКонтакте / Тихвинская телега | Новости Тихвина
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