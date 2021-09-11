Жители Тихвина были вынуждены эвакуироваться из квартир из-за горящего мусора

Огонь охватил 4 кв. м. площади. Сведений о пострадавших нет.

В среду, 14 сентября, в мусоросборнике деятиэтажки в Тихвине загорелся мусор. О пожаре рассказали очевидцы с соцсетях.

Как отметила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, на место возгорания прибыли спасатели 61-ой пожарной части. Они тушили огонь, охвативший 4 кв.м. площади. Известно, что двум жильцам дома пришлось эвакуироваться из квартир из-за сильного задымления.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что ночью в Борисовой Гриве сгорел частный дом.

Фото: ВКонтакте / Тихвинская телега | Новости Тихвина