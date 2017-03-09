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Поздравления с 8 марта: стихотворения и открытки
Сегодня, 13:12
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Shdaria
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Поздравления с 8 марта: стихотворения и открытки

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В России 8 марта празднуется Международный женский день. Piter.tv подготовил несколько поздравительных стихотворений с весенним праздником.

Международный Женский день официально утвердили в 1977 году, однако история праздника началась еще с 1901 года. Тогда 8 Марта американские домохозяйки устроили шумный митинг. Так, женщины требовали законного равноправия с мужчинами. В настоящее время праздник отмечаетсявесенними цветами и почитанием прекрасной половины человечества. 

Поздравления с 8 марта

С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!

И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.

Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход -
Примите наши поздравления!

 

С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких

Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам - не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.

 

Для Вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.

Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним -
С Международным женским днем!

Прекрасный день календаря -
8 Марта - женский праздник.
Мы поздравляем от души
Прекрасных дам, желаем счастья!

Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!

Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
Чтоб было всё отлично!

 

С Международным женским днем!
Весна вступает в силу.
Пусть свежим, теплым ветерком
Она прогонит зиму.

Пусть настроенье зимних вьюг
Уносит ручейками,
Пусть исполняется все то,
Что было лишь мечтами.

Пускай горит в руках у вас
Любое в жизни дело.
Любовь, восторг и красота
Пусть царствуют всецело.
 

 

В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!
 

Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!

Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!

Стихи: сайт "Поздравок"
 

 

Теги: 8 марта , международный женский день , поздравления с 8 марта
Категории: Лента новостей Картина дня

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