Поздравления с 8 марта: стихотворения и открытки

В России 8 марта празднуется Международный женский день. Piter.tv подготовил несколько поздравительных стихотворений с весенним праздником.

Международный Женский день официально утвердили в 1977 году, однако история праздника началась еще с 1901 года. Тогда 8 Марта американские домохозяйки устроили шумный митинг. Так, женщины требовали законного равноправия с мужчинами. В настоящее время праздник отмечаетсявесенними цветами и почитанием прекрасной половины человечества.

Поздравления с 8 марта

С прекрасным праздником весны

Мы Вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви

От всей души мы Вам желаем!



И солнце пусть Вам ярко светит,

И птички радостно поют,

Пусть в Вашем доме воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.



Когда вокруг звенит капель

И раздается птичек пение,

Почувствуйте весны приход -

Примите наши поздравления!

С Международным женским днем!

Пусть будет много счастья в нём,

И красоты, сюрпризов ярких,

И комплиментов самых сладких



Пусть сердце верит, любит, ждет,

И счастье в светлый дом придет.

По пустякам - не огорчаться,

А жизнью, в целом, наслаждаться.

Для Вас всё ярче светит солнышко

И распускаются цветы.

Пусть все желания исполнятся,

Пускай сбываются мечты.



Пусть все проблемы и печали,

Как снег, растают без следа.

Желаем радости, здоровья,

Чтоб были счастливы всегда.



Чтоб с самым лучшим настроеньем

По жизни шли Вы, с огоньком.

С чудесным праздником весенним -

С Международным женским днем!



Прекрасный день календаря -

8 Марта - женский праздник.

Мы поздравляем от души

Прекрасных дам, желаем счастья!



Погоды теплой вам в семье,

Любви, добра и понимания,

Комфорта, нежности в душе

И каждодневного внимания!



Пусть будет радостной весна,

А солнце светит безгранично.

Горят от счастья пусть глаза,

Чтоб было всё отлично!

С Международным женским днем!

Весна вступает в силу.

Пусть свежим, теплым ветерком

Она прогонит зиму.



Пусть настроенье зимних вьюг

Уносит ручейками,

Пусть исполняется все то,

Что было лишь мечтами.



Пускай горит в руках у вас

Любое в жизни дело.

Любовь, восторг и красота

Пусть царствуют всецело.



В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.



Пусть сердце наполняют радость,

Гармония и красота,

Из милых глаз уйдет усталость

И не вернется никогда!



Так много ласки и тепла,

Загадки, нежности, терпения

Природа женщине дала.

И всё по праву, без сомнения!



Так будьте ж вы всегда красивы,

Глаза пускай горят огнём,

Здоровы, молоды, любимы.

С Международным женским днем!

Стихи: сайт "Поздравок"

