Поздравления с 8 марта: стихотворения и открытки

Международный Женский день официально утвердили в 1977 году, однако история праздника началась еще с 1901 года. Тогда 8 Марта американские домохозяйки устроили шумный митинг. Так, женщины требовали законного равноправия с мужчинами. В настоящее время праздник отмечаетсявесенними цветами и почитанием прекрасной половины человечества.
Поздравления с 8 марта
С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход -
Примите наши поздравления!
С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам - не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.
Для Вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним -
С Международным женским днем!
Прекрасный день календаря -
8 Марта - женский праздник.
Мы поздравляем от души
Прекрасных дам, желаем счастья!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
Чтоб было всё отлично!
С Международным женским днем!
Весна вступает в силу.
Пусть свежим, теплым ветерком
Она прогонит зиму.
Пусть настроенье зимних вьюг
Уносит ручейками,
Пусть исполняется все то,
Что было лишь мечтами.
Пускай горит в руках у вас
Любое в жизни дело.
Любовь, восторг и красота
Пусть царствуют всецело.
В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.
Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!
Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!
Стихи: сайт "Поздравок"