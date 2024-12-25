Губернатор Петербурга поздравил жителей Мариуполя с Новым годом

В планах на 2025 год – завершение реконструкции Драматического театра.

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил поздравления жителям города-побратима Мариуполя с наступлением 2025 года. Об этом 1 января сообщила пресс-служба администрации города.

Беглов подчеркнул, что в прошедшем году Петербург оказал помощь в восстановлении 44 объектов в Мариуполе. Среди них – реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, здание Пенсионного фонда, крупнейший подземный переход и другие важные сооружения. В планах на 2025 год – завершение реконструкции Драматического театра.

В завершение губернатор от имени всех петербуржцев пожелал жителям Мариуполя здоровья, благополучия, достатка, мирного неба, тепла и уюта в новом году.

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