Шоу "Поющие мосты" на выходных посвятят столетию Галины Вишневской и памяти о блокаде

Галина Павловна пережила в Ленинграде все 900 дней осады.

В ночь с 4 на 5 и с 5 на 6 сентября акустический ландшафт Петербурга изменится: звуковое шоу "Поющие мосты" "Петербургского дневника" представит специальную музыкальную программу. Она приурочена сразу к двум памятным датам – Дню памяти жертв блокады и столетию со дня рождения великой оперной певицы.

Центральное место в плейлисте займет "Вокализ" Сергея Рахманинова в исполнении Галины Вишневской. Этот выбор глубоко символичен: Галина Павловна пережила в Ленинграде все 900 дней осады. В 15 лет она была спасена из замерзшей квартиры бойцами местной противовоздушной обороны. Именно там, помогая тушить пожары и очищать город от завалов, юная девушка начала петь для солдат, что стало отправной точкой её пути к мировой славе. Сегодня её голос, звучащий над разведенными пролетами, воспринимается как живой символ несокрушимости города.

Помимо произведения Рахманинова, горожане и гости Северной столицы услышат "Гимн Великому городу" Рейнгольда Глиэра (из балета "Медный всадник, фрагменты третьей части Концерта № 2 для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова и полонез из балета П.И. Чайковского "Лебединое озеро".

Проект "Поющие мосты" при поддержке городского Комитета по печати, проводится с 2016 года. За это время масштабная светозвуковая симфония собрала аудиторию более 20 миллионов человек и вошла в топ-25 главных событий Петербурга.

Фото: Piter.TV