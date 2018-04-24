Появилось видео задержания поджигателя караоке клуба в Китае, где заживо сгорели 18 человек

В опубликованном видео не показали лицо поджигателя. Также появились кадры последствий ночного пожара.

Сегодня, в ночь на 24 апреля, в провинции Гуандун в караоке - баре заживо сгорели 18 человек. Еще 5 человек получили ожоги и отравление продуктами горения.

Полиция сообщила, что вероятной причиной пожара стал поджог. Позднее сообщили и о задержании 32-летнего подозреваемого. Китайские СМИ опубликовали видео с поджигателем, но не показали его лицо. Личность злоумышленника и его мотивы на данный момент не сообщаются.

В Торонто 25-летний Алек Минассян в грузовом фургоне въехал в толпу пешеходов. Жертвами наезда стали 10 человек. Еще 15 пострадавших остаются в больнице.

Видео: New China TV