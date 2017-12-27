Появилось видео задержания начальника Кировского ГИБДД

Начальник Кировского ГИБДД Александр Плотников был задержан накануне в рамках дела о мошенничестве с КамАЗами.

Накануне, 22 января, в Кирове задержали начальника Кировского ГИБДД по "делу о КАМАЗах".

Александр Плотников стал первым задержанным полицейским по нашумевшему делу. В этом громком деле замешаны предприниматели и полицейские. Представители компаний купили по заниженной стоимости 279 готовых к эксплуатации КАМАЗов, которые принадлежат ко второму экологическому классу. Эксплуатация таких автомобилей на территории России запрещена законодательством.

После этого в паспорта этих грузовиков были внесены недостоверные сведения о 4 классе экологической безопасности двигателей, машины прошли госрегистрацию и были проданы покупателям. Покупателям был причинен ущерб в размере более 800 миллионов рублей.

Сообщается, что А. Плотников задержан на 48 часов и содержится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: СУ СК РФ по Кировской области, оперативная съемка