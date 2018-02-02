Появилось видео задержания девушки-подростка устроившую стрельбу в одной из школ Лос-Анджелеса

Появилось видео из Лос-Анджелеса, где раненого подростка увозят на "скорой", а девушку, которая случайно ранила двух человек уводит полиция.

Во время школьных занятий в школе имени Сальвадора Кастро произошла стрельба. Девочка, по некоторым данным ей 12-13 лет, вошла в один из классов и открыла огоноь по школьникам. В результате стрельбы был ранен в голову 15-летний юноша, он находится в критическом состоянии. Еще одной 15-летней девушке выстрел попал в руку, ее жизни ничего не угрожает. Легкими ранениями отделались еще несколько учеников и 30-летняя учительница. Они получили порезы от разбившегося стекла.

Полиция задержала стрелявшую. У нее изъято огнестрельное оружие. Местные СМИ сообщают, что стрельба произошла случайно. Пистолет находился в рюкзаке школьницы, и когда она уронила рюкзак, то произошли выстрелы. Девочка плакала и повторяла, что она не хотела этого.

Видео: Twitter/ @latimes