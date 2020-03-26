Появилось видео тушения пожара бывшего завода в Петродворцовом районе

Огонь локализовали спустя почти два часа.

Пресс-служба МЧС по Петербургу опубликовала видео с места пожара в поселке Мартышкино Петродворцового района.

Сообщение о пожаре на бывшем авторемонтном заводе поступило в 17:16. В 19:00 огонь локализовали. Пламя охватило территорию площадью 1600 кв. метров. Внутри ангаров находились деревянные доски. К тушению привлекли более 100 сотрудников МЧС. О пострадавших не сообщается.

Также Piter.TV опубликовал видео с массового ДТП в Колпино.

Видео: Анна Изам / пресс-служба МЧС по Петербургу