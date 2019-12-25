Площадь пожара в Петродворцовом районе достигла 1600 кв.метров

По предварительной информации, никто не пострадал.

Спасатели продолжают бороться с огнем в Петродворцовом районе. Площадь пожара на территории бывшего авторемонтного завода достигла 1600 кв. метров. Подробности рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу улица Мира, 11 поступило в 17:16. Огонь охватил три ангара, в них находятся деревянные доски. Пожар тушили по третьему уровню сложности, было привлечено 107 человек личного состава. По предварительным данным, никто не пострадал.

В 19:00 пожар локализовали. Причина возгорания не сообщается.

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