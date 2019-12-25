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Площадь пожара в Петродворцовом районе достигла 1600 кв.метров
Сегодня, 19:30
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nadezhda_sib

Площадь пожара в Петродворцовом районе достигла 1600 кв.метров

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Спасатели продолжают бороться с огнем в Петродворцовом районе. Площадь пожара на территории бывшего авторемонтного завода достигла 1600 кв. метров. Подробности рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Сообщение о пожаре по адресу улица Мира, 11 поступило в 17:16.  Огонь охватил три ангара, в них находятся деревянные доски.  Пожар тушили по третьему уровню сложности, было привлечено 107 человек личного состава. По предварительным данным, никто не пострадал. 

В 19:00 пожар локализовали. Причина возгорания не сообщается. 

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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