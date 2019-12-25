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На территории бывшего завода в Петродворцовом районе загорелись деревянные доски
Сегодня, 18:36
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На территории бывшего завода в Петродворцовом районе загорелись деревянные доски

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На месте работают спасатели.

Спасатели тушат серьезный пожар в поселке Мартышкино. О чрезвычайном происшествии в Петродворцовом районе рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Петербурга.

Сообщение о пожаре по адресу улица Мира, 11 поступило в 17:16. На территории бывшего авторемонтного завода загорелись три ангара. Общая площадь горения составила 500 кв. метров. Внутри ангаров находятся деревянные доски. К ликвидации пожара привлечены 15 единиц техники и 60 человек личного состава. 

В 18:10 пожару присвоили третий номер сложности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что экологи ликвидировали нефтеразлив в Пушкинском районе.

Фото: Pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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