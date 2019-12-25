На место происшествия оперативно выехала бригада экологической аварийной службы.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что экологи ликвидировали нефтеразлив в Пушкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

О разливе нефти в Пушкинском районе сообщили в комитет местные жители. На место оперативно выехала бригада экологической аварийной службы СПб ГУП "Экострой". На месте разлива также обнаружили 50-литровую канистру и мусор.

В итоге экологи вывезли из Пушкинсокго района около100 килограммов нефтесодержащих отходов.

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Фото:Комитет по природопользованию