В ночь на пятницу в Петербурге разведут пять мостов

Дворцовый мост будут разводить дважды.

В ночь с 26 на 27 марта в Санкт-Петербурге планируют развести сразу пять мостов. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Дворцовый мост будут разводить дважды – с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55. Также этой ночью разведут Гренадерский (с 1:30 до 4:30), Биржевой (с 2:00 до 4:55), Володарский (с 2:00 до 5:45) и Литейный (с 1:40 до 4:55) мост.

Минувшей ночью в городе на Неве разводили только 3 переправы. Технологические разводки будут проходить до 10 апреля.

Фото: ВК/ CПб ГБУ "Мостотрест"