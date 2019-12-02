В Петербурге в ночь на 17 марта начнутся технологические разводки мостов

Они будут проводиться вплоть до начала навигационного периода 10 апреля.

СПб ГБУ "Мостотрест" начинает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Первыми мостами, разведенными в преднавигационный период 2020 года, станут Троицкий и Литейный мосты. Их разведут уже сегодня в ночь с 16 на 17 марта. Мосты разведут с 01:20 до 04:50 с 01:40 до 04:45 соответственно. После этого мосты будут разводить каждую ночь вплоть до начала навигации 10 апреля. До начала навигации мосты в Петербурге разведут более 50 раз.

График технологических разводок:

Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Этой зимой в Петербурге ледоколы были не востребованы.

Фото: ВК/ CПб ГБУ "Мостотрест"