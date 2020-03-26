Видео: на Оборонном мосту в Колпино произошло массовое ДТП

Вечером в Колпино произошло массовое ДТП, автомобили заняли целую полосу для движения. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял последствия аварии на видео.
Инцидент произошел вечером 26 марта на Оборонном мосту. Участниками ДТП стали около 6 легковых автомобилей. На место прибыла полиция, а также эвакуаторы. Детали ДТП пока неизвестны.
Серьезных помех для движения транспорта авария не создала.
Ранее Piter.TV рассказал о пожаре в Петродворцовом районе, горела территория площадью 1600 кв.метров.
Видео: Piter.TV
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