Видео: на Оборонном мосту в Колпино произошло массовое ДТП

О пострадавших не сообщается.

Вечером в Колпино произошло массовое ДТП, автомобили заняли целую полосу для движения. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял последствия аварии на видео.

Инцидент произошел вечером 26 марта на Оборонном мосту. Участниками ДТП стали около 6 легковых автомобилей. На место прибыла полиция, а также эвакуаторы. Детали ДТП пока неизвестны.

Серьезных помех для движения транспорта авария не создала.

Ранее Piter.TV рассказал о пожаре в Петродворцовом районе, горела территория площадью 1600 кв.метров.

Видео: Piter.TV