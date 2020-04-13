Появилось видео того, как на Большом проспекте ПС иномарка сбила ребенка

Обстоятельства происшествия уточняются.

Днем в понедельник, 13 апреля, стало известно о ДТП на Петроградской стороне с участием несовершеннолетнего. На записи с камер наблюдения, которая есть в распоряжении нашей редакции, попал момент того, как на перекрестке домов №96 по Большому проспекту и №36\73 по Каменноостровскому проспекту сбили юного петербуржца.

На кадрах видно, как подросток выжидал перейти дорогу и хотел перебежать переход быстрее несущейся иномарки, но не успел. Подробности происшествия уточняются, на месте появились скорая и сотрудники дорожной полиции.

Ранее мы сообщали о том, что вечером воскресенья, 12 апреля, с развязки автодороги "Магистральная" у поселка Огоньки с трассой "Скандинавия" эвакуировали самосвал с песком.

Видео: Piter.tv