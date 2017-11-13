Появилось видео того, как мошенник вынес деньги из "Книжной лавки писателей"

В распоряжении Piter.TV появилось видео инцидента, о котором мы писали сегодня днем. Напомним, что молодой мужчина вынес 5 000 рублей из кафе при "Книжной лавки писателей".

В Петербурге мошенник вынес почти 5 000 рублей и несколько пирожных из кафе при магазине "Книжная лавка писателей". Канал Piter.TV уже писал об обстоятельствах этого инцидента. А теперь в распоряжении редакции появилось видео происшествия. Его нашему изданию любезно предоставило руководство пострадавшей организации.

Момент преступления попал на камеру наблюдения, расположенную в метре над кассой. Поэтому объектив системы видеозаписи смог захватить произошедшее в самых мелких деталях. Он снял и лицо преступника, и его поведение. Напомним, что мошенник заболтал кассира во время оплаты покупки - пирожных на вынос. Ловкач поступил нестандартно. Он ничего не заплатил своей собеседнице, но при этом стал требовать с нее сдачи с 5 000 рублей. Когда растерянная девушка отдала сумму своему клиенту, то он поспешил скрыться.

На видео, попавшем в распоряжении Piter.TV, можно увидеть, что мошенник - высокий мужчина с темными волосами. Он одет достаточно просто: черная куртка или свитер, достаточно легкие для нашей осени. Судя по всему, теперь видео станет поводом для поиска хитреца сотрудниками полиции.