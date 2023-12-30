Появилось видео смертельной аварии с участием министра здравоохранения Башкирии

В соцсетях пользователи разместили видезоапись с моментом ДТП.

Министр здравоохранения по Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей. Инцидент произошел в Караидельском районе республики. Представители пресс-службы регионального ведомства уточнили, что чиновник возвращался в город Уфу из рабочей поездки по северо-востоку. С места аварии его, а также еще двух пострадавших госпитализировали. В пресс-службе экстренной службы указали на гибель двух участников ДТП. Специалисты пояснили, что на 66-километре дороги "Бирск-Тастуба-Сатка" около деревни Явгильдино столкнулись "Лада Ларгус", "Лада Гранта", "Тойота Камри" и "Тойота Королла". Погибшие люди находились в "Ладе Ларгус". В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины трагедии. По предположению Telegram-канала BAZA, "Тойота Камри" с министром Айратом Рахматуллиным выехала на встречную полосу движения.

После драки в баре на Бухарестской улице возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Telegram / BAZA