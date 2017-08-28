Появилось видео смертельного ДТП на Обводном канале: ГИБДД ищет второго участника

ГИБДД выложило видео аварии на Обводном канале. Предположительно. В страшном ДТП был второй участник, который скрылся с места происшествия.

Отдел пропаганды ГИБДД опубликовал видеозапись с камеры видеонаблюдения около дома 134 на набережной Обводного канала. Камера запечатлела момент смертельной аварии в воскресенье, 27 августа, в 21.10. Daewoo Nexia врезалась в фонарный столб на скорости. В результате скончались три человека: водитель и два пассажира.

Однако полиции стали известны подробности происшествия. Как видно на записи камеры. В момент аварии около пострадавшей иномарки была другая машина. Предположительно, Nexia могла улететь в столб из-за столкновения с другой машиной.

Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области разыскивает свидетелей страшной аварии, чтобы им помогли с поиском второй машины. Об имеющейся инфомрации просят сообщать : 573-03-15, 573-03-23, 573-03-19, 573-03-26 (или по адресу электронной почты propaganda78@mail.ru).

Ранее Piter.tv сообщал, что появились фото смертельного ДТП на Обводном канале.

Видео: Отдел пропаганды ГУ ГИБДД