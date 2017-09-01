ГИБДД нашли скрывшегося участника смертельного ДТП на Обводном

Правоохранительные органы Северной столицы вычислили предполагаемого второго участника смертельной аварии на Обводном канале. В ДТП 27 августа погибло три человека.

После смертельного ДТП у дома 134 на набережной Обводного канала сотрудники ГИБДД разыскивали предполагаемого второго участника. На записях с камер видеонаблюдения видно, что за мгновения перед столкновением мимо пострадавшей машины проехала другая.

В полицию обратились очевидцы, но необходимой информации для установления личности водителя второй машины не было. Качество видеоматериалов не позволяло узнать какие-либо данные, так как записи в ночное время производятся не очень хорошо.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области "Водителю Петербурга", по данным с камер и другой информации удалось установить предполагаемого второго участника. Подозрения пали на 21-летнего молодого человека. На его счету 19 нарушений ПДД.

Материалы составлены и направлены в суд. Его подозревают в оставлении места ДТП. Также устанавливается его причастность к смертельному ДТП.

Ранее Piter.tv сообщал, что появилось видео смертельного ДТП на Обводном канале. В результате страшной аварии погибло три человека.